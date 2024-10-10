Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии в квалификации чемпионата мира

На старте поединка дружины обменялись результативными взятиями ворот. Однако к первому перерыву наши парни сумели обеспечить себе преимущество в два мяча. Во втором и третьем периодах на пять голов в исполнении белорусской сборной соперники смогли ответить лишь раз. Как итог – уверенная победа со счетом 9:3. 11 октября подопечные Николаса Альварадо сразятся против итальянцев, а 12-го завершат групповой раунд матчем против сборной Дании. Путевки на мировое первенство получат две лучшие команды группы.