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Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии в квалификации чемпионата мира

10 октября 2024 19:07
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Продолжают побеждать! Сборная Беларуси по пляжному футболу не оставила шансов команде Швейцарии в матче третьего квалификационного этапа чемпионата мира – 2025, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии в квалификации чемпионата мира-1

На старте поединка дружины обменялись результативными взятиями ворот. Однако к первому перерыву наши парни сумели обеспечить себе преимущество в два мяча. Во втором и третьем периодах на пять голов в исполнении белорусской сборной соперники смогли ответить лишь раз. Как итог – уверенная победа со счетом 9:3. 11 октября подопечные Николаса Альварадо сразятся против итальянцев, а 12-го завершат групповой раунд матчем против сборной Дании. Путевки на мировое первенство получат две лучшие команды группы.

# Спорт Беларуси

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