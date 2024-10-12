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Сборная Беларуси по пляжному футболу становится участником финальной части ЧМ

12 октября 2024 18:17
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Сборная Беларуси по пляжному футболу – участник чемпионата мира. Подопечные Николаса Альварадо в решающем матче европейской квалификации нанесли разгромное поражение команде Дании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу становится участником финальной части ЧМ-1

Нужно отметить, что для обеих дружин этот поединок имел судьбоносное значение. Градус подогревала даже погода. Встреча дважды переносилась из-за неблагоприятных условий. Но все же состоялась. Крепче нервы оказались у белорусов. Долгое время никому из соперников не удавалось открыть счет. Под занавес первого периода точный удар нанес Новиков. Буквально сразу земляки удвоили перевес.

Фамилию в протокол записал Рябко. В концовке второго отрезка датчане сократили отставание. Эмоциональный подъем получился очень непродолжительным. Гапон, Гордецкий и Августов на старте заключительной трети с интервалом в минуту заставляют забыть о возможном камбэке. Ближе к концу Рябко оформил дубль. На этом, собственно, и все. Цифры говорят сами за себя. 6:1. Сборная Беларуси становится участником финальной части чемпионата мира.

# Николас Альварадо # Футбол Беларуси

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