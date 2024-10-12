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Соболенко вышла в финал «тысячника» в китайском Ухане

12 октября 2024 15:12
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Арина Соболенко вышла в финал турнира категории 1 000 в китайском Ухане. В соперницах у второй ракетки мира была четвертая в топе американка Коко Гауфф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсменки выдали яркий трехсетовый матч, который длился 2,5 часа. Первую партию белоруска отдала практически без сопротивления – 1:6. Во втором наблюдалась уже более упорная борьба, девушки обменивались брейк-поинтами, но в ключевые моменты расстановка сил была на стороне Соболенко – 6:4. В третьем и решающем сете Арина вновь была сильнее своей визави – 6:4.

Белоруска дважды выигрывала соревнования в Ухане, в 2018 и 2019 годах. 

# Теннис

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