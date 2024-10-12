Футбол. Сборная Беларуси (U17) уступила Германии в квалификации на Евро-2025

Юношеская сборная Беларуси уступила Германии во втором туре квалификации чемпионата Европы – 2025, сообщили в программе «СТВ-Спорт».



Хозяева открыли счет с пенальти, но на 39 минуте Максим Сакута точно сыграл на добивании и сравнял цифры на табло. Однако до перерыва немцам удалось еще дважды поразить наши ворота.

Во втором отрезке соперники не оставили шансов отечественной команде. На пять голов в исполнении хозяев белорусы смогли ответить лишь раз усилиями Артура Заблоцкого. Как итог поражение – 2:8. Далее дружину Валерия Апанаса ожидает игра с Андоррой 15 октября.