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Футбол. Сборная Беларуси (U17) уступила Германии в квалификации на Евро-2025

12 октября 2024 15:25
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Юношеская сборная Беларуси уступила Германии во втором туре квалификации чемпионата Европы – 2025, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 

Хозяева открыли счет с пенальти, но на 39 минуте Максим Сакута точно сыграл на добивании и сравнял цифры на табло. Однако до перерыва немцам удалось еще дважды поразить наши ворота. 

Во втором отрезке соперники не оставили шансов отечественной команде. На пять голов в исполнении хозяев белорусы смогли ответить лишь раз усилиями Артура Заблоцкого. Как итог поражение – 2:8. Далее дружину Валерия Апанаса ожидает игра с Андоррой 15 октября.

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