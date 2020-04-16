В Минске стартовал 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. 16 апреля взял старт 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу «Беларусбанк – высшая лига». В программе этого четверга значатся два поединка. Один матч уже завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из лидеров чемпионата – минский РЦОР-БГУ – на своем поле принимал «Городею», которая после четырех туров располагалась на 8-ом месте в турнирной таблице. К тому же команды подошли к этой встрече с разным настроением. «Студенты» в своем крайнем матче в гостях уступили жодинскому «Торпедо-БелАЗ» – 0:2, а вот «сахарные» дома обыграли минское «Динамо» – 1:0.