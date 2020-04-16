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В Минске стартовал 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу

16 апреля 2020 16:06
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Новости Беларуси. 16 апреля взял старт 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу «Беларусбанк – высшая лига». В программе этого четверга значатся два поединка. Один матч уже завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартовал 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу -1

Один из лидеров чемпионата минский РЦОР-БГУ – на своем поле принимал «Городею», которая после четырех туров располагалась на 8-ом месте в турнирной таблице. К тому же команды подошли к этой встрече с разным настроением. «Студенты» в своем крайнем матче в гостях уступили жодинскому «Торпедо-БелАЗ» 0:2, а вот «сахарные» дома обыграли минское «Динамо» 1:0.

В Минске стартовал 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу -4

Проходит второй матч. Столичное «Динамо» принимает гродненский «Неман». Напомним, 17 апреля состоятся еще два поединка. Завершится 5-й тур в субботу, 18 апреля, сразу четырьмя встречами.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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