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Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ

15 апреля 2020 15:24
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Новости Беларуси. Кураторами воспитанников спортивных школ станут четыре ведущих футбольных клуба Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ-1

Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ-3

Сейчас в Минской области около 4000 подростков занимаются футболом. Из них только 1700 находятся под кураторством клубов высшей лиги. Чтобы увеличить число воспитанников, которые смогут попасть в ведущие команды, спортивные школы будут сотрудничать с тренерами БАТЭ, «Шахтера», «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗа».

Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ-6

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
У нас состоялась рабочая встреча с руководителями клубов. Мы сегодня поставили задачу (по поручению губернатора) выработать некую «дорожную спортивную карту», где каждый спортсмен с каждой спортивной школы, занимающийся футболом, в той или иной степени будет принадлежать по неким правам клубу. Считаю это абсолютно правильным. Сегодня клуб заинтересован в подготовке спортивного резерва. В то же время спортивные школы имеют абсолютно другую мотивацию по подготовке спортсмена, когда есть некий патронаж со стороны клуба.

Тренеров закрепят за районами. Они будут посещать местные турниры и следить за динамикой подготовки футболистов.

Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ-9

Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ-11

# Футбол Беларуси # Евгений Булойчик # Фотофакт

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