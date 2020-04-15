Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ

Сейчас в Минской области около 4000 подростков занимаются футболом. Из них только 1700 находятся под кураторством клубов высшей лиги. Чтобы увеличить число воспитанников, которые смогут попасть в ведущие команды, спортивные школы будут сотрудничать с тренерами БАТЭ, «Шахтера», «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗа».

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

У нас состоялась рабочая встреча с руководителями клубов. Мы сегодня поставили задачу (по поручению губернатора) выработать некую «дорожную спортивную карту», где каждый спортсмен с каждой спортивной школы, занимающийся футболом, в той или иной степени будет принадлежать по неким правам клубу. Считаю это абсолютно правильным. Сегодня клуб заинтересован в подготовке спортивного резерва. В то же время спортивные школы имеют абсолютно другую мотивацию по подготовке спортсмена, когда есть некий патронаж со стороны клуба.

Тренеров закрепят за районами. Они будут посещать местные турниры и следить за динамикой подготовки футболистов.