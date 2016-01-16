Новости Беларуси. 16 января в Минске состоялся Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам. Соревнования на призы митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси проходят уже в третий раз. Представлены такие виды спорта, как карате-до, грепплинг, таэквондо и рукопашный бой. Померятся своими силами в Минск приехали участники с разных регионов Беларуси. А это около 600 претендентов на титул чемпионов.

Средства, полученные от проведения состязаний, направят для помощи воспитанникам психоневрологических интернатов столичного региона и в Богушевский интернат Витебской области.

Отметим, что турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба.

Александр Краевич, главный судья Рождественского благотворительного турнира по спортивно-боевым единоборствам на призы митрополита Филарета:

Если мы начинали только с двух видов спорта (рукопашный бой и карате), то на сегодняшний день уже добавился грепплинг в прошлом году, в этом году подключили тхэквондо. Более того, много желающих хотят провести такой же турнир у себя в регионах.

После соревнований участники и около 200 детей из интернатов побывали на праздничном концерте.

Перед юными атлетами выступили такие же юные артисты и спортсмены. Призы и подарки получили все без исключения участники состязаний и гости. И каждому, вне зависимости от занятого места, также вручили сертификаты митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Максим Лонгвинов, начальник отдела по делам молодежи Минской епархии Белорусской православной церкви:

Самое, конечно, важное здесь — не то, что турнир какой-то рейтинговый, а что именно за счет своих навыков, умений, своих лучших качеств наши юные спортсмены могут оказать помощь своим ровесникам в психоневрологических интернатах, которые в этом очень нуждаются. И вот это главная особенность.