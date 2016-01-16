Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам стартовал в Минске

Новости Беларуси. Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам на призы митрополита Филарета стартовал сегодня, 16 января, в Минске. Соревнования проходят при поддержке Президентского спортивного клуба. Померятся силами собрались юные участники со всех регионов Беларуси. Всего около 600 претендентов на титул чемпионов.

Александр Краевич, главный судья Рождественского благотворительного турнира по спортивно-боевым единоборствам на призы митрополита Филарета:

Если мы начинали только с двух видов спорта (рукопашный бой и карате), то на сегодняшний день уже добавился грепплинг в прошлом году, в этом году подключили тхэквондо. Более того, много желающих хотят провести такой же турнир у себя в регионах

Средства, полученные от проведения состязаний, направят для помощи воспитанникам психоневрологических интернатов столичного региона и в Богушевский интернат Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.