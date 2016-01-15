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Этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам стартует 15 января в «Раубичах»

15 января 2016 06:32
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Новости Беларуси. Снежная «Даниэлла», обрушившаяся на Беларусь в начале недели, доставила не только одни хлопоты. Небесная канцелярия постаралась во благо представителей зимних видов спорта. В частности, участников этапа Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам, который стартует 15 января в «Раубичах».

За три дня соревнований на трассу олимпийского спорткомплекса выйдут более 150 лучших лыжников из Беларуси, России, Украины, Латвии и Литвы. Болельщиков ждут три вида программы: гонки с интервальным стартом, спринт и скиатлон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Зимние виды спорта

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