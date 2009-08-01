Финны будут играть в минском «Динамо»

В составе хоккейного клуба «Динамо» (Минск) вскоре могут появиться два финских хоккеиста, выступавших в прошлом сезоне в клубах НХЛ.

31 июля достигнуты соглашения о подписании контрактов с Вилли Пелтоненом и Осси Вааненом.

Нападающий Вилли Пелтонен сезон 2008-2009 годов провел во «Флориде», забросив 12 шайб и заработав 31 очко в 79 матчах регулярного чемпионата. Защитник Осси Ваананен в прошлом сезоне провел 49 игр за «Филадельфию», забросив 1 шайбу и сделав 9 передач, и 3 игры за «Ванкувер», сделав 1 результативную передачу.

Сейчас хоккеисты минского «Динамо» проводят тренировочный сбор в Минске, а затем отправятся в Пинск. Там подопечные Глена Хэнлона проведут два спарринга - 4 августа с российским ХК МВД, а 6-го против рижского «Динамо», сообщает БЕЛТА.