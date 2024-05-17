В Минске прошёл первый отдельный турнир по хоккею 3х3. На лёд вышли спортсмены, играющие в КХЛ и экстралиге

От развлечения до самодостаточной дисциплины. В Минске прошел первый отдельный турнир по хоккею 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На ледовой площадке «Олимпик Арены» играли четыре дружины, определяя первого чемпиона состязаний под названием «Наперад у будучыню».

На лед выходили многие именитые исполнители. В том числе играющие в КХЛ и отечественной экстралиге. К слову, формат старта очень зрелищный и динамичный.

Национальная сборная Беларуси уже не раз сражалась по правилам 3х3. Но было это в рамках товарищеских встреч по классическому хоккею. Нынешние соревнования стали первыми обособленными. Инициативу поддержали администрация Центрального района столицы и «Белая Русь».