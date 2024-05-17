В Минске прошёл первый отдельный турнир по хоккею 3х3. На лёд вышли спортсмены, играющие в КХЛ и экстралиге
От развлечения до самодостаточной дисциплины. В Минске прошел первый отдельный турнир по хоккею 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На ледовой площадке «Олимпик Арены» играли четыре дружины, определяя первого чемпиона состязаний под названием «Наперад у будучыню».
На лед выходили многие именитые исполнители. В том числе играющие в КХЛ и отечественной экстралиге. К слову, формат старта очень зрелищный и динамичный.
Национальная сборная Беларуси уже не раз сражалась по правилам 3х3. Но было это в рамках товарищеских встреч по классическому хоккею. Нынешние соревнования стали первыми обособленными. Инициативу поддержали администрация Центрального района столицы и «Белая Русь».
Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Новый формат, но он уже набирает популярность. Предположительно к 2030 году войдет в линейку олимпийских видов спорта, поэтому нам важно развивать это направление для того, чтобы тогда, когда мы поедем на Олимпиаду, были к этому готовы и боролись за самые высокие места, как всегда и делают белорусские команды. Это зрелищный вид спорта, там несколько иной стиль борьбы хоккейной. И я думаю, что для зрителя это будет интересно и привлечет новых ребят, молодых людей на лед стать на коньки и увлекаться хоккеем.
Владимир Ровба, игрок ХК «Юность»:
3х3 играем, но такого формата не было. Классно придумали – прийти в отпуске поиграть, получить удовольствие, порадовать болельщиков. Положительные эмоции. Здорово, если добавят на Олимпийские игры. Я думаю, будет классно!
Всего в рамках турнира было проведено 12 матчей, команды играли по круговой системе. Победу одержала столичная «Юность». Участники отметили положительные стороны формата 3х3, и вполне возможно, что это направление станет популярным среди хоккеистов всех возрастов.