«Очень высокий общий уровень». Стали известны победители республиканского турнира «Мяч над сеткой»

Определились победители в четырех возрастах республиканского турнира «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный проект проводится при поддержке Президентского спортивного клуба. Соревнованиям 14 лет.

За это время национальные команды получили хорошее подкрепление. В числе тех, кто питает кадрами сборную, – Гродно. Нынче гости взяли два золота. Одними из триумфаторов стали спортсмены из новополоцкой СДЮШОР № 2.

Илья Шпаковский, главный тренер команды СДЮШОР «Жемчужина Полесья»:

Очень высокий общий уровень девчонок в республике, начиная с 2006 года, 2007, 2008, 2009-го. И вот эти команды, которые сейчас в четверке финалистов находятся нашего смежного возраста – 2009 года, по сути, эти команды 4-5 лет между собой бодаются.

Детский волейбол в республике с каждым годом растет и прибавляет. Мы это можем наблюдать даже потому, что очень много молодых талантливых девчонок у нас сейчас играют, помимо того что в дивизионе «Б» Высшей лиги Республики Беларусь, также в дивизионе «А».

Четвертый победитель – команда «Минск». Впрочем, ценные призы и незабываемые эмоции получили все без исключения юноши и девушки. «Финал четырех» не думает останавливаться. Уже завтра, 18 мая, в борьбу вступят участники младших возрастов.