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Белорусские шашисты завоевали 9 медалей этапа Кубка мира

17 мая 2024 14:18
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Девять медалей завоевали белорусские спортсмены на этапе Кубка мира по шашкам-64. Представительный турнир проходит в Узбекистане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские шашисты завоевали 9 медалей этапа Кубка мира-1

Артем Тихонов стал первым среди мужчин в молниеносной программе, а также среди юношей до 17 лет в быстрых шашках. В этой же дисциплине награду высшей пробы у мужчин нашей сборной принес международный гроссмейстер Андрей Валюк. Лучший результат среди женщин показала белоруска Евгения Швед, у нее серебро. Также на вторую ступень поднялись Алексей Куница в молниеносной программе и Иван Невар среди юношей до 11 лет в быстрых шашках. Турнир в столице Узбекистана продлится до 18 мая. 17 мая стартовала классическая программа.

# Спортивные соревнования

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