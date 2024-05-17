Белорусские шашисты завоевали 9 медалей этапа Кубка мира

Артем Тихонов стал первым среди мужчин в молниеносной программе, а также среди юношей до 17 лет в быстрых шашках. В этой же дисциплине награду высшей пробы у мужчин нашей сборной принес международный гроссмейстер Андрей Валюк. Лучший результат среди женщин показала белоруска Евгения Швед, у нее серебро. Также на вторую ступень поднялись Алексей Куница в молниеносной программе и Иван Невар среди юношей до 11 лет в быстрых шашках. Турнир в столице Узбекистана продлится до 18 мая. 17 мая стартовала классическая программа.