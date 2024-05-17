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Футболисты «Немана» вышли на первое место турнирной таблицы

17 мая 2024 11:55
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Двумя матчами стартовал 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу. «Неман» в Гродно обыграл дзержинский «Арсенал» и вышел на первое место в турнирной таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Немана» вышли на первое место турнирной таблицы-1

Для хозяев поединок не был простым. «Арсенал» хорошо оборонялся, «Неману» не хватало изобретательности в атаке. Единственный гол на 71-й минуте забил полузащитник хозяев Андрей Якимов. Это взятие ворот осталось единственным, победа «Немана» – 1:0. Клуб из Гродно набрал 21 очко, на два меньше у жодинского «Торпедо-БелАЗа». В еще одном матче «Сморгонь» и «Ислочь» сильнейшего не определили – 1:1.

# Футбол

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