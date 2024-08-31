Женский «БНТУ-БЕЛАЗ» стал обладателем Суперкубка Беларуси по гандболу

Женский «БНТУ-БЕЛАЗ» – обладатель Суперкубка Беларуси по гандболу. Почетный трофей, который разыгрывался третий раз в истории, столичные девушки завоевали впервые в карьере, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такие эмоции вполне объяснимы. Ведь большую часть матча подопечные Константина Шароварова оставались в роли догоняющих. Преимущество Гомеля порой достигало пяти мячей. Более того, еще незадолго до финального свистка дружина с берегов Сожа была впереди – +2. Но студентки выдали отменный финишный рывок и сумели переломить ход противостояния. Итоговый результат – 28:27. В рядах победительниц лучшими на площадке были Карина Перегуд и Анастасия Лобач. Теперь остается надеяться, что подобные яркие матчи будут и в национальном чемпионате.