В Минске прошли четвертьфинальные поединки турнира на призы РЦОП по теннису

В столице продолжается турнир на призы Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису. Спортсмены в возрасте до 18 лет в течении пяти соревновательных дней определят сильнейших как в одиночном, так и в парном разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный старт проводится во второй раз, но уже собирает юных теннисистов со всей страны. В этом году на награды претендуют 80 атлетов. Каждый из них имеет возможность не только получить необходимый соревновательный опыт, но и заявить о себе. К тому же со 2 декабря стартует первенство Беларуси по теннису. Данный турнир является одним из этапов подготовки. Сегодня, 24 ноября, состоялись четвертьфинальные поединки в одиночном и парном разрядах. Уже на этой стадии с уверенностью можно сказать: ребята мотивированы и показывают красивую игру.

Александр Василевский, старший тренер национальной команды Беларуси по теннису:

Соревнования дают возможность набраться игрового опыта, повысить свое мастерство. Причем надо отметить, что не нужно никуда ехать за границу – мы имеем прекрасный наш центр тенниса, в котором можно проводить соревнования любого уровня. Год назад турнир проходил в первый раз, участников было меньше, но ребята посмотрели, что соревнования проходят на хорошем организационном уровне, неплохие призы. Поэтому в этом году стало участников гораздо больше. С удовольствием ребята заявляются, приезжают из других городов, играют на наших соревнованиях. Надеемся, они будут традиционными.