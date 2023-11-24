Хоккей. Сборная Беларуси U-16 обыграла команду Дальнего Востока

Сборная Беларуси по хоккею, укомплектованная парнями до 16 лет, одержала первую викторию на Первенстве федеральных округов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественные исполнители были сильнее представителей Дальнего Востока. Команда Олега Малашкевича здорово начала противостояние и после первого периода была впереди с запасом – 3:0. После такого старта казалось, что разгрома не избежать. Но второй отрезок получится безголевым. А в последнем – россияне забросили дважды, а мы единожды.