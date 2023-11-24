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Хоккей. Сборная Беларуси U-16 обыграла команду Дальнего Востока

24 ноября 2023 14:36
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Сборная Беларуси по хоккею, укомплектованная парнями до 16 лет, одержала первую викторию на Первенстве федеральных округов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Сборная Беларуси U-16 обыграла команду Дальнего Востока-1

Отечественные исполнители были сильнее представителей Дальнего Востока. Команда Олега Малашкевича здорово начала противостояние и после первого периода была впереди с запасом – 3:0. После такого старта казалось, что разгрома не избежать. Но второй отрезок получится безголевым. А в последнем – россияне забросили дважды, а мы единожды.

Финальный счет – 4:2 в пользу белорусов.

# Хоккей # Фотофакт

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