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В Минске прошел детско-юношеский турнир по таэквондо «Открытый кубок столицы»

23 декабря 2015 10:14
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Новости Беларуси. В Минске прошел детско-юношеский турнир по таэквондо «Открытый кубок столицы». В нем приняли участие молодые спортсмены из ближнего зарубежья: свои команды представили Грузия, Россия, Украина. Также приехали в Минск и таэквондисты из Южной Кореи. Примечательно, что уже по доброй традиции активное участие в организации турнира «Открытый кубок столицы» принимает городская организация профсоюзов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:
В эти дни исполняется 80 лет спортивному обществу профсоюзов, которое за многие годы внесло огромный вклад в развитие физической культуры и спорта нашей страны. Только сегодня в наших спортивных школах занимаются постоянно 45 тыс. наших детей. А это значит, что они не на улице, приобретают опыт труда с детства, организованы. Естественно, они системно оздоравливаются — это вклад профсоюзов в общество, оздоравления, скажем так, нашей нации.

# Спортивные соревнования # Николай Белановский

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