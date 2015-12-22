Професcиональный боксерский турнир «Next generation» прошел в Минске

Новости Беларуси. В Минске состоялся професcиональный боксерский турнир «Next generation».

Большинство его участников были дебютантами на профессиональном ринге. Так что нынешние поединки оказались для молодых любителей отличной возможностью заявить о себе в большом спорте.

Лучшими в своем весе в рейтинговых боях стали Михаил Шингареев, Никита Канашевич и Тимур Асадов. Одно из сражений закончилось вничью: в полусреднем весе в борьбе Николая Хилькевича и Александра Гайдулина победы были достойны оба боксера.

Очень ярким получился международный бой между украинцем Федором Черкашиным и белорусом Антоном Русаком. Правда, хозяин ринга потерпел неудачу. А в центральном поединке фортуна заняла сторону нашего земляка Дмитрия Атрохова. Он победил своего оппонента нокаутом во втором раунде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Атрохов, победитель международного рейтингового боя (до 72,5 кг):

Это мой первый восьмираундовый бой. Хотел прверить себя, свои физические качества. Получилось, что во втором раунде закончил бой. Я доволен, в принципе, этим. Соперник непростой, тяжелый, удары тяжелые. Оказался чуть-чуть побыстрее, чуть повнимательнее. Молодость берет свое.

Сергей Гулякевич, организатор турнира:

В целом, я доволен. Мне понравилось то, что происходило сегодня у нас в ринге. Было две международные встречи: Дима Атрохов выиграл досрочно. Наш молодой спортсмен.