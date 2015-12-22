Новости Беларуси. Тысячи километров песчаных дюн, барханов и степей. Беларусь в очередной раз примет участие в одной из самых сложных и престижных гонок на планете – «Дакаре-2016».

На протяжении двух недель наша команда в ритме ралли будет покорять горные трассы Боливии и равнинные дороги Аргентины. Преодолевать сложные препятствия экипажи будут на грузовых автомобилях отечественного производства.

К слову, каждая из внушительных «ласточек» собиралась белорусскими конструкторами и инженерами вручную. Надо сказать, труд не прошел зря. В 2015 году наша команда вошла в 10-ку лучших экипажей мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Василевский, пилот спортивной команды «МАЗ-спортавто»:

Задача перед нами уже ставится не упустить эту десятку, которую мы заняли в этом году. Поэтому у нас намерения попасть в топ-5. В Боливии впервые для нас будет высота 4500-4700 м. Прошли реабилитацию в барокамере неделю.

Валерий Козловский, начальник спортивной команды «МАЗ-спортавто»:

На «Дакар» приезжают не статисты, собираются лучшие экипажи мира. И чем выше ты поднимаешься в турнирной таблице, тем борьба становится более напряженной, более сложной, требует полной самоотдачи как экипажей, так и самоотверженной работы всех членов команды.

Белорусская команда делает ставку на скорость, профессионализм и грамотную стратегию. Еще один козырь в рукаве наших гонщиков – новый двигатель в одном из трех грузовых автомобилей. Он значительно облегчит машину (на 300 килограммов) и придаст ей больше мощности.

Сергей Вязович, пилот спортивной команды «МАЗ-спортавто»:

Отличается, в принципе, ходом подвески и типом двигателя. 12-литровый 6-цилиндровый двигатель в отличие от 8-цилинбровых, которые у нас установлены. По мощности он не проигрывает. Если успешно пройдет эту гонку, то со следующего года мы все пересядем на эти машины.