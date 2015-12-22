Анатолий Капский: Футбол мы должны любить не за счет и очки, а за человеческие отношения

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский.

Команда в отпуске, все отпуске, только вы один как всегда работаете. Вы когда отдыхаете?

Анатолий Капский:

Не только я работаю. Есть специально обученные люди, которые ведут свою деятельность практически круглый год. И мне тяжело и в отпуск отпускать. Допустим, с тем же главным тренером мы постоянно на связи, те или иные моменты обсуждаем. Сейчас активно занимаемся развитием нашего детско-юношеского футбола. Планы рисуем, будем что-то менять. Плюс еще такой маленький пока секрет, но он все равно секрет Полишинеля. Возможно, мы будем сотрудничать с одной из команд первой лиги. Как фарм-клубом нашим станет. Без задачи выхода в Высшую лигу, но с задачей занять высокое место и дать практику многим нашим молодым футболистам, которые уже переросли дубль.

Кому-то в Первой лиге здорово повезло.

Анатолий Капский:

Посмотрим.

Анатолий Анатольевич, ваша оценка сезона БАТЭ?

Анатолий Капский:

Хороший сезон. Таких сезонов не было. Мы выиграли внутри все, что можно. Взяли все титулы, какие можно было. И в еврокубках. К сожалению, уже надо потихонечку забывать эту игру 9 декабря с «Ромой». Но все равно до последних секунд все было на волоске, мы могли выйти дальше, в плей-офф Лиги чемпионов, показывали хороший футбол, достойный. Очень важно, что показывали хороший футбол и играли весь год стабильно, хотя наш футбол не всем, может быть, нравится. С другой стороны, цель школы, той же итальянской – она вообще всегда была построена не на том, чтобы больше забить и больше пропустить, она была построена всегда на задачу, на победу. И мы так играли. Хотя нам тоже нравится забивать.

Это вершина айсберга, сама игра, сам результат. А как вы оцените работу других многочисленных структур клуба? Скажем, детско-юношеского подразделения, работы маркетинговой службы? Может быть, даже работу пресс-службы.

Анатолий Капский:

Я всех найду за что покритиковать, все службы, которые вы назвали. Но больше всего удовлетворения получил от работы тренерского штаба и главного тренера. И это, кстати, на нашем мероприятии, посвященном окончанию сезона, было лейтмотивом моих слов поздравительных, потому что у нас очень хорошие футболисты, у нас очень хороший персонал в клубе, но невозможны были бы успехи команды без работы тренерского штаба. И я не побоюсь выделить, никто не обидится на меня в клубе, именно главного тренера, потому что он у нас настолько грамотный, умный человек. Его все всегда критикую: пресса, болельщики. А его надо хвалить.

БАТЭ чемпион десятый раз кряду. А почему так получается? Потому что клуб из Борисова действительно самый лучший или потому, что противники у него слабенькие?

Анатолий Капский:

Я вообще не согласен с такой постановкой вопроса, что противники слабенькие, чемпионат такой. Нам тяжело даются наши результаты, мы вничью часто играем, выигрываем иногда с разницей всего в один мяч. Не потому, что мы не хотим выигрывать более крупно и прочее. Против нас научились играть, сопротивляться. Сложные игры приходится проводить. Поэтому так и получается. Чемпионат у нас хороший, у нас много соперников, которые доставляют нам массу хлопот. И есть даже такие соперники, с которыми просто какой-то знак в матчах, что игра не будет простой, а будет сложной. Есть команды, которым очень хорошо удается противостоять нам.

Вы чувствуете усиливающуюся с каждым годом конкуренцию со стороны «Динамо»? В двух последних чемпионатах были моменты, когда или «Динамо» очень близко подбиралось, или шло вообще впереди, потом вы нагоняли и финишировали все равно с отрывом. «Динамо», на ваш взгляд, подрастает до уровня БАТЭ?

Анатолий Капский:

«Динамо» – хорошая команда, «Шахтер» – хорошая команда. И другие команды хорошие. Но я скажу честно: у всех команд, которые играли чемпионат в этом году, по сравнению с нами было меньше класса. Все равно, что ни говорите (это не себе в заслугу поставлю, а в заслугу всей нашей структуре), у нас более классная команда. Можно выделять отдельных игроков у того же «Динамо», но в целом как команда мы более опытные, более умудренные, исполнители более классные.

На мой взгляд, самый трогательный момент сезона – это возвращение Дмитрия Мозолевского. Он два года не играл, потому что у него была травма. Но я знаю, что вы оплатили ему дорогостоящую операцию в Германии и все-таки подписали контракт, хотя было непонятно, будет он вообще в футбол играть или нет. Почему вы так сделали? Потому что верили в него или потому, что БАТЭ своих не бросает?

Анатолий Капский:

Ему делали две операции в Риме, операции сложные. Долго до этого были самые различные исследования. Я думаю, сейчас можно уже говорить открыто: было подозрение на онкологический диагноз, снимали этот диагноз как раз в Германии. Я уже говорил на эту тему, и здесь не стоит кого-то больше хвалить, кого-то – меньше. Опять же, главные действующие лица в этой истории – это наш главный тренер и сам Дима, его жена, доченька маленькая. Потому что тот тыл, который у него был, не позволяет ему раскисать, расслабляться. Он всегда чувствовал себя мужчиной. Но так случилось. Ситуация уже была, можно сказать, близкой к патовой, потому что я не знал, нужно человека мучить или ему нужно дать работу где-то в структуре детско-юношеского футбола, чтобы он стал молодым тренером. Ведь жизнь – такая история, что у нас Виктор Гончаренко рано закончил. Если человеку господь не дает играть в футбол, лучше раньше стать тренером – раньше станешь большим тренером. В молодом возрасте, как у Гончаренко когда-то получилось. Но верил в него очень Александр Владимирович Ермакович. С Димой я говорил, и, честно говоря, это как у ребенка забрать мечту – ему очень хотелось играть. И поверили, не скажу, что мы какое-то чудо сделали, что пошли на это. Операции на самом деле были недешевые, потому что операции уникальные. Но все остальное? У него был символический контракт, который мы ему восстановили до игрока основного состава за то, что он боролся и выиграл в этой борьбе.

Анатолий Анатольевич, всех болельщиков волнует, я помню по себе, в детстве, межсезонье – время чудес, когда ждешь начала сезона и, конечно же, кем клуб усилится. Ждешь этих новостей в газетах, кто придет, строишь какие-то планы. У вас на трансферном рынке как идут дела?

Анатолий Капский:

У нас, в принципе, нет необходимости искать какие-то пожарные варианты, потому что у нас, я считаю, была самая мощная защита, линия обороны в чемпионате. И никто из игроков обороны не уходит. По крайней мере ни одного конкретного предложения у нас на столе не лежит. Мы продлили контракт с нашим лучшим защитником, по мнению специалистов, Неманьей Милуновичем. Сделали предложение такое же и Филипу Младеновичу, у которого еще действующий контракт. Он будет с нами и в следующем сезоне. Мы сделали предложение, посмотрим, как договоримся, на улучшенных условиях. Если сможем, то продлим контракт. Никому просто задарма отдавать не собираемся. У нас в этом плане нет проблем. Тем более, что у нас все позиции дублируются. С Виталием Гайдучиком пока непонятная ситуация. Там агенты ему предлагают какие-то разные варианты за границей. Я хотел бы, чтобы Виталик остался. Хотя понимаю, что ему хочется играть больше.

Если говорить о полузащите, тоже подошли к концу контракты у Александра Володько и у Ильи Алексиевича. Вроде бы, не говорят нам нет, и, с другой стороны, активности не проявляют. Я сказал, что ждать будем максимум до новогодних праздников. Может быть, католическое Рождество переживем, праздники все-таки. Если не будет на следующей неделе ответа, значит будут другие игроки на этих местах. Предложения есть.

Что касается группы атаки, Коле Сигневичу сделали операцию на прошлой неделе. Тоже почему-то один такой симптом, похожая операция, правда, на одной ноге, у всех брестских. Я не понимаю, как и кто с ними работает, чья это школа. На мой взгляд, людей в определенном возрасте просто уничтожают. У нас же часто не футболистов растят, а спецназовцев: три раза в день берут анализ крови и прочее. Я думаю, что это перегиб, и в серьезных клубах, серьезных чемпионатах так не работают. У нас некоторые лаборанты такие есть, а-ля тренеры. Николаю сделали операцию, надеемся, что к началу чемпионата он вернется и будет уже в игровом ритме. С Виталиком Родионовым договорились, что продлим с ним контракт. Он уехал на реабилитацию на дней 10, вернется – продлим, я думаю, до Нового года. И с Димой Мозолевским мы уже контракт новый подписали. Плюс у нас есть Миша Гордейчук, который, я считаю, нападающий все-таки. Поэтому есть игроки, но поступают те или иные предложения, но они должны быть очень хорошими, чтобы пришли игроки, которые будут сильнее тех, что у нас есть. Просто брать для того, чтобы был иностранец в команде дополнительно, смысла нет.

Глеб продолжит играть? Я думаю, этот вопрос тоже сейчас многих волнует, особенно с учетом того, как он, на мой взгляд, здорово завершил сезон.

Анатолий Капский:

Я думаю, что Саша должен сам определиться, продолжит он у нас играть или нет. Вы знаете, то, как он выходил на игру с «Байером», с «Ромой», он должен так же выходить на игру с «Гранитом», с «Нафтаном», с «Крумкачами», с «Ислочью». Игрок должен выходить на поле максимально мотивированным. Если он собирается играть до еврокубков с серединки на половинку, то ничего не получится и в еврокубках. Поэтому мы не делаем проблемы и трагедии, но если Саша хочет у нас остаться, он должен соответствовать тем требованиям, которые предъявляются любому другому футболисту. В еврокубках это, без сомнения, большое подспорье. Это игрок по-прежнему высочайшего европейского уровня. Но надо уважать наш чемпионат. Если Саша к этому готов, то мы будем разговаривать.

Я знаю, что у БАТЭ очень хорошие, прямо такие семейные, дружеские отношения с болельщиками. Но как в каждом семье тоже случаются, наверное, недопонимания и конфликты. Была, например, какая-то некрасивая история с билетами на Лигу чемпионов. Болельщики так возмущались, что даже в Интернет вылили все это негодование. Прокомментируйте, пожалуйста.

Анатолий Капский:

Вы знаете, те болельщики, которых я знаю, которые с нами всегда, и, условно скажем, в Лунинце, когда мы играем с «Гранитом», и на игре с «Барселоной», у них проблем как раз никаких не было. Потому что на самом деле мы давно в хороших отношениях, но как в любой семье бывают какие-то споры, недопонимание, но с теми людьми, которые с нами всегда, постоянно, а их не так много. Вообще-то, продано было чуть более 2,5 тысяч абонементов на сезон. Хотя эти абонементы стоили на весь сезон, на все матчи, кроме группового турнира и кроме плей-офф с «Партизаном», 300-400 тысяч на год. И имеешь право два билета на ключевые матчи Лиги чемпионов купить, на «Барселону» ту же, не стоя в общей очереди. А те, кто возмущается чего-то… Это немалые деньги для простого рабочего человека. Кстати, когда делали цену и на матчи Лиги чемпионов, на пакеты, и на наши абонементы, мы ориентировались на простого борисовчанина. А те, кто хочет приехать к нам на «Барселону», «Байер» и «Рому, пожалуйста, в другие места. Хотите прийти на этот футбол – переплачивайте спекулянтам. К сожалению, и кто-то из тех людей, кто имеет эти абонементы, был замечен в перепродаже. Им же два билета мы предложили на один абонемент. А потом оказалось, что одни мужики, рабочие с одного борисовского предприятия, ходят на футбол постоянно, ходят исправно. Но они решили, что посмотрят «Рому и «Байер», отобьют все деньги на игре с «Барселоной», еще хорошую «поляну» накроют и где-то посидят, эту игру посмотрят. Это бесконечный спор. По большому счету, до сезона все в равных условиях. Верите в команду, желаете ей успеха – купите абонемент, и вы не будете обижены ни в чем.

Блаттер и Платини вне игры. В понедельник комитет по этике ФИФА вынес решение о дисквалификации президента ФИФА Йозефа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини. Они не вправе заниматься любой футбольной деятельностью следующие восемь лет. К тому же Блаттер оштрафован на 50 тысяч швейцарских франков, а Платини – на 80 тысяч. Комитет ФИФА посчитал подозрительным перевод Блаттером на счет Платини двух миллионов франков в 2011 году. Обвиняемые настаивали, что глава УЕФА получил эти деньги за работу в ФИФА в 1998-2002 годах. Впрочем, объяснить, почему ему заплатили лишь спустя девять лет, а также то, почему указанные два миллиона не фигурировали ни в одном договоре, Платини не смог. Таким образом президенты ФИФА и УЕФА официально безработные. Выборы нового главы Международной федерации футбольных ассоциаций пройдут в феврале 2016 года. Ни Блаттер, на Платини в них участия не примут.

Анатолий Анатольевич, как профессионал, прокомментируйте, пожалуйста, с вашей точки зрения.

Анатолий Капский:

Отношение к Блаттеру у всей футбольной общественности давно такое, что ему давно стоило уйти из футбола, потому что где-то, на мой взгляд, он и тормозил его развитие. Но Блаттер не сделал ничего такого, чтобы отлучить его от футбола на восемь лет. Я полагаю так. Если бы это было доказано в суде, тогда бы всякие комитеты по этике вправе были бы принимать такие решения. Что касается Платини, это просто глупость несусветная. Надеюсь, что езли не Платини, то будет Джанни Инфантино представителем от Европы. Европа заслужила, чтобы ее лидер футбольный руководил и международной ассоциацией. Но я не верю, что Платини опустился до такого, чтобы пойти на подлог заведомый, на всякие коррупционные сделки. Где-то кто-то чего-то недосмотрел. Как правило, те, кто ратует больше других за мораль, надо еще разобраться. Поэтому я абсолютно не разделяю и считаю, что это чистая политика. И кому-то это нужно было.

Не задалась неделя и у Жозе Моуриньо. В четверг «Особенный» был уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Челси». Один из самых титулованных наставников современности, еще в прошлом сезоне выигравший Премьер-лигу, в этом по необъяснимой причине потерял нити управления и опустился вместе с командой на 16 место в таблице английского чемпионата. Терпение у руководства «Челси» оказалось небезграничным. При этом неустойка за разрыв контракта составила более 10 миллионов фунтов. И все равно это увольнение – серьезный удар по репутации Моуриньо, ранее всегда уходившего лишь по собственной инициативе.

Анатолий Анатольевич, может такое произойти, что Жозе Моуриньо окажется в Борисове на посту главного тренера БАТЭ когда-нибудь?

Анатолий Капский:

Никогда.

Скорее Ермакович окажется в Лондоне.

Анатолий Капский:

Не знаю, окажется ли Ермакович в Лондоне. Моуриньо – это мировой топ, это очень сильный тренер. И он своими результатами добился всеобщего признания. Но это не тот тренер, который мне нравится, это не тот тренер, с которым мне бы хотелось работать. Я не раз и сам говорил, что я иногда могу спровоцировать, но Моуриньо – сплошная провокация. Всея его жизнь, его поведение – это сплошная провокация. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы и наши болельщики и я работали с тренером такого типа. Моуриньо никогда не придет к нам, потому что ему будут предлагать контракты великие клубы. Я бы не хотел, чтобы у меня во главе клуба был такой человек главным тренером, похожий на Моуриньо. Для меня эта новость не стала шокирующей.

«Барселона» – лучший клуб мира по итогам 2015 года. Если у кого и были сомнения на этот счет, то они окончательно должны были развеяться после клубного чемпионата мира в Японии. В финальном поединке каталонцы добились убедительной победы над футболистами аргентинского «Ривер Плейта» – 3:0. В 2015 году «Барса» выиграла Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании, Суперкубок УЕФА. В общем, все турниры, в которых принимала участие. И, кстати, в финале клубного чемпионата мира первый гол, ставший в итоге победным, на счету Лионеля Месси.

Анатолий Анатольевич, «Барселону» мы знаем как облупленную, можно сказать. БАТЭ, я думаю, выглядел не хуже, чем «Ривер Плейт» в игре с каталонцами.

Анатолий Капский:

В этом году, я думаю, мы узнали новую «Барселону». Тоже другая крайность. Я уже про Гвардиолу сказал мельком, но сегодня «Барселона» Суареса – это другая команда, абсолютно другая. И она мне нравится больше, чем нравилась тогда, когда ее тренировал Гвардиола. Хоть она и забила нам меньше, чем та команда, та «Барселона». Вообще, это команда, на мой взгляд, без слабых мест. При том, что у них после Нового года открываются новые трансферные возможности, они уже приобрели футболистов, которые, без сомнения, их усилят. Я помню только замечание Сергея Юрьевича Новикова, касательно «Барселоны». Как же там с этой «Барселоной» играть и сражаться? Где выбор – то ли пять, то ли семь пропустить, то ли три? Да, вчера попал один раз в штангу «Ривер Плейт». Но по игре, пока «Барселона» не сделала счет 3:0, видно не было. Хотя команда, безусловно, мастеровитая, игроки высокого класса. Многих мы скоро увидим в ведущих европейских клубах. Хорошая команда, очень организованная, но вообще не понятно, что можно сделать с этой «бомбой», по-другому не назовешь. И эта троица впереди. Опять же, мы футбол не за счет должны любить и не за очки. Мы должны любить за человеческие отношения. Когда эта тройка с таким уважением относится к своему «королю» (Неймар и Суарес так относятся к Месси), и видно же, что Месси их любит и уважает, он считает себе равными. Это просто сумасшедшая команда. Мы были там, я видел и работников, и тех, кого вчера на экране показывали. Они после игры подходили к нашей раздевалке, много общались с Сашей Глебом. Видно, что там команда – не просто компьютер, а команда с большой душой.

Как и БАТЭ. Команда с большой душой, и все об этом знают.

Анатолий Капский:

Без этого невозможно вообще чего-то добиваться.