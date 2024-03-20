В Минске проходит юношеский турнир по гандболу на призы Андрея Барбашинского

Новости Беларуси. В Минске проходит международный турнир по гандболу на призы Андрея Барбашинского среди юношей 2010-2011 годов рождения. В соревнованиях принимают участие восемь коллективов из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске проходит международный турнир по гандболу на призы Андрея Барбашинского среди юношей 2010-2011 годов рождения. В соревнованиях принимают участие восемь коллективов из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Нашу страну на этих стартах представляют по две команды Республиканского центра олимпийского резерва и клуба СКА, а также дружины из Гродно и Щучина. Составляют конкуренцию белорусским гандболистам гостевые сборные из Санкт-Петербурга и Краснодара. Коллектив из города Щучин в своем роде уникальный. Среди грозных оппонентов ребята выглядят достойно, побеждают дружины РЦОРа и на протяжении трех последних лет входят в тройку призеров турнира.
Герман Байчоров, тренер команды ДЮСШ г. Щучина:
Пока еще держимся. Уровень игры устраивает, как и результат, учитывая то, что у нас есть основные травмированные игроки. Поэтому пока мы всем довольны. Собрались практически лучшие команды республики. Мне очень приятно, что маленький районный центр, город Щучин, находится в их числе. Еще пока претендуем на медали даже.
Традиционно фавориты соревнований – младшие команды клуба СКА. На таких турнирах наставники отрабатывают комбинации, проверяют боевой настрой своих дружин и оценивают общий уровень подготовки на фоне соперников.
Александр Кулак, тренер команды СКА-1:
У нас главная задача – увидеть в соревнованиях, во время игры то, что мы отрабатывали на тренировках, как это будет получаться в соревновательной деятельности, во время стресса, когда сильная команда и будут с тобой играть жестко, потому что они хотят победить. Мы ставим по главу мастерство и стремление пацанов победить. Мы всегда говорим: медальки – это для вас, для нас главное, чтобы учились, исправляли свои ошибки и совершенствовались.
В четверг, 21 марта, команды проведут заключительные поединки. По итогам кругового турнира станут известны победители и призеры.