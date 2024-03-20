В Минске проходит юношеский турнир по гандболу на призы Андрея Барбашинского

Новости Беларуси. В Минске проходит международный турнир по гандболу на призы Андрея Барбашинского среди юношей 2010-2011 годов рождения. В соревнованиях принимают участие восемь коллективов из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну на этих стартах представляют по две команды Республиканского центра олимпийского резерва и клуба СКА, а также дружины из Гродно и Щучина. Составляют конкуренцию белорусским гандболистам гостевые сборные из Санкт-Петербурга и Краснодара. Коллектив из города Щучин в своем роде уникальный. Среди грозных оппонентов ребята выглядят достойно, побеждают дружины РЦОРа и на протяжении трех последних лет входят в тройку призеров турнира.

Герман Байчоров, тренер команды ДЮСШ г. Щучина:

Пока еще держимся. Уровень игры устраивает, как и результат, учитывая то, что у нас есть основные травмированные игроки. Поэтому пока мы всем довольны. Собрались практически лучшие команды республики. Мне очень приятно, что маленький районный центр, город Щучин, находится в их числе. Еще пока претендуем на медали даже. Традиционно фавориты соревнований – младшие команды клуба СКА. На таких турнирах наставники отрабатывают комбинации, проверяют боевой настрой своих дружин и оценивают общий уровень подготовки на фоне соперников.