В Минске проходит турнир сильнейших по настольному теннису с участием российских спортсменов

Ростислав Жадько, старший тренер по резерву национальной команды Беларуси по настольному теннису:

Буквально недавно появилось письмо от Международной федерации настольного тенниса, что они готовы рассмотреть наших спортсменов и тренеров, которые должны были бы участвовать, мы должны подготовить список, с Министерством спорта это все обсудить и посмотрим: может быть, нас в скором времени уже и допустят. Турнир сильнейших у нас проводится ежегодно, единственное, что это раньше было по молодежи и по юниорам. Впервые, может быть, за последние 10 лет проводится среди взрослых. Пригласили сейчас российских спортсменов – мужчин и женщин. Это очень хороший опыт для наших спортсменов – поучаствовать в соревнованиях с сильными игроками. Внутри республики уже все друг друга знают, и уже нет того интереса.