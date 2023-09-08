В Минске проходит турнир сильнейших по настольному теннису с участием российских спортсменов

Чемпионы Беларуси и спортсмены национальной команды соревнуются на турнире по настольному теннису, который проходит в Минске. А повышать градус борьбы приехали российские атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Чемпионы Беларуси и спортсмены национальной команды соревнуются на турнире по настольному теннису, который проходит в Минске. А повышать градус борьбы приехали российские атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Данные соревнования проводятся с целью проверки степени готовности наших теннисистов после летних сборов. Россияне – серьезные противники, игра с которыми помогает совершенствовать навыки. Но важно отметить, что и возвращение на международные чемпионаты для белорусов может произойти во вполне обозримом будущем.
Ростислав Жадько, старший тренер по резерву национальной команды Беларуси по настольному теннису:
Буквально недавно появилось письмо от Международной федерации настольного тенниса, что они готовы рассмотреть наших спортсменов и тренеров, которые должны были бы участвовать, мы должны подготовить список, с Министерством спорта это все обсудить и посмотрим: может быть, нас в скором времени уже и допустят. Турнир сильнейших у нас проводится ежегодно, единственное, что это раньше было по молодежи и по юниорам. Впервые, может быть, за последние 10 лет проводится среди взрослых. Пригласили сейчас российских спортсменов – мужчин и женщин. Это очень хороший опыт для наших спортсменов – поучаствовать в соревнованиях с сильными игроками. Внутри республики уже все друг друга знают, и уже нет того интереса.
Анна Максимова, исполняющая обязанности главного тренера сборной России по настольному теннису:
Дружим с Беларусью и стараемся всегда быть в контакте, поэтому сюда мы привезли наших молодых спортсменов – это наш ближайший резерв, наши лучшие юниоры. Поэтому нам очень интересно посмотреть, как пройдут соревнования и какой будет результат.
В первый день турнира спортсмены провели поединки группового этапа. Финальные встречи состоятся в субботу, 9 сентября.