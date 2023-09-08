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Солигорский «Шахтёр» с поражения стартовал в Кубке России по волейболу

08 сентября 2023 20:11
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Белорусские волейбольные клубы стартовали в Кубке России. Солигорский «Шахтер» провел первый поединок предварительного этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» с поражения стартовал в Кубке России по волейболу-1

Команда Виктора Бекши в Кемерово уступила местному «Кузбассу» – 0:3. Счет по партиям – 21:25, 15:25, 21:25. На данной стадии розыгрыша, помимо «Кузбасса», в соперниках у «Шахтера» значатся «Югра-Самотлор» и «Югра» из Сургута.

Волейбольная «Минчанка» также стартовала в Кубке России с предварительного этапа, который проходит в Москве. Оппоненты наших девушек – команды МВА, «Липецк» и «Муром». В стартовом матче подопечные Ольги Пальчевской одержали победу над МВА – 3:0. Счет по партиям – 25:20, 25:19, 25:16.

# Волейбол # Фотофакт

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