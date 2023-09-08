В Беларуси определились победители республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. Определились победители и призеры финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На протяжении четырех дней юные спортсмены в нескольких возрастных категориях вели бескомпромиссную борьбу за главный трофей турнира. Никто не хотел уступать – футбольные баталии были эмоциональными и увлекательными. Представители федерации и специалисты пристально наблюдали за поединками.

В 2023 году многие юные футболисты громко заявили о себе. У девушек первое место досталось команде ФСК «Гродненское», капитан дружины Светлана Балабанова в итоговом поединке отметилась пента-триком.

Сергей Балабанов, тренер команды ФСК «Гродненский»:

Любой тренер мечтает о воспитанниках, которые будут прославлять эту страну. Лучшие соревнования в стране. Прямые трансляции матчей – любой родитель может открыть, посмотреть, поболеть за своего ребенка даже на большом расстоянии. Организация на высшем уровне: и матчи, и судейство, и призовой фонд, и проживание, и питание – все на высоком уровне.

Владимир Базанов, заместитель председателя АБФФ:

Мы развиваем не только футбол мужской, но и женский футбол. Вы поймите, что у нас сейчас две команды: «Динамо-Минск» БГУФК и ФК «Минск» – участвуют в лиге чемпионов. Я думаю, что женский футбол будет только радовать зрителей.