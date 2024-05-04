Прямой эфир

Белорусские баскетболистки стали обладательницами золотых наград чемпионата России

04 мая 2024 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Баскетболистки сборной Беларуси – победительницы женской Суперлиги России. В Санкт-Петербурге завершилась финальная серия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские баскетболистки стали обладательницами золотых наград чемпионата России-1

В золотом противостоянии «Руна» встречалась со «Спартаком» и взяла верх в серии – 2:0. В составе чемпионок выступали игрок национальной команды Беларуси Янина Инкина, а также две баскетболистки сборной 3 на 3 Анастасия Сущик и Мария Адащик. Таким образом, белоруски стали обладательницами золотых наград Суперлиги России. А игроки нашей сборной Алекс Бентли и Мария Попова завоевали золото в составе команды УГМК, которая выиграла финальную серию – 3:0 в рамках женского чемпионата России. Белорусские баскетболистки стали чемпионками сезона 2023/24.

# Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские пловцы завоевали три золотые награды на чемпионате Турции
04 мая 2024 18:03

Белорусские пловцы завоевали три золотые награды на чемпионате Турции

Команда БНТУ-БелАЗ выиграла первый матч полуфинальной серии женского ЧБ по гандболу
04 мая 2024 18:01

Команда БНТУ-БелАЗ выиграла первый матч полуфинальной серии женского ЧБ по гандболу

Женская сборная Беларуси по футболу (U-16) потерпела первое поражение на турнире развития УЕФА
04 мая 2024 17:50

Женская сборная Беларуси по футболу (U-16) потерпела первое поражение на турнире развития УЕФА

Белорусская команда U15 по баскетболу разгромила сборную Узбекистана на турнире в Бишкеке
04 мая 2024 15:24

Белорусская команда U15 по баскетболу разгромила сборную Узбекистана на турнире в Бишкеке

Три человека – три финала. Результаты белорусских пловцов на Открытом чемпионате в Турции
04 мая 2024 15:23

Три человека – три финала. Результаты белорусских пловцов на Открытом чемпионате в Турции

Гол Сидорова помог «Саскатуну» выиграть 3-й матч в полуфинальной серии плей-офф ЗХЛ
04 мая 2024 12:58

Гол Сидорова помог «Саскатуну» выиграть 3-й матч в полуфинальной серии плей-офф ЗХЛ

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка отборочных турниров юниорских ЧЕ
04 мая 2024 12:56

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка отборочных турниров юниорских ЧЕ

Минспорта и АБФФ выработали единые подходы по проведению ЧБ среди мужчин второй лиги
04 мая 2024 12:54

Минспорта и АБФФ выработали единые подходы по проведению ЧБ среди мужчин второй лиги

Соболенко о матче с Рыбакиной: если бы не болельщики, я бы ушла с корта, проиграв 1:6, 1:6
03 мая 2024 20:18

Соболенко о матче с Рыбакиной: если бы не болельщики, я бы ушла с корта, проиграв 1:6, 1:6

Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги года
03 мая 2024 20:05

Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги года

Рекордсмен экстралиги Михаил Шалагин стал игроком магнитогорского «Металлурга»
03 мая 2024 20:00

Рекордсмен экстралиги Михаил Шалагин стал игроком магнитогорского «Металлурга»

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана на международном турнире в Астане
03 мая 2024 19:18

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана на международном турнире в Астане