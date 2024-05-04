Белорусские баскетболистки стали обладательницами золотых наград чемпионата России

В золотом противостоянии «Руна» встречалась со «Спартаком» и взяла верх в серии – 2:0. В составе чемпионок выступали игрок национальной команды Беларуси Янина Инкина, а также две баскетболистки сборной 3 на 3 Анастасия Сущик и Мария Адащик. Таким образом, белоруски стали обладательницами золотых наград Суперлиги России. А игроки нашей сборной Алекс Бентли и Мария Попова завоевали золото в составе команды УГМК, которая выиграла финальную серию – 3:0 в рамках женского чемпионата России. Белорусские баскетболистки стали чемпионками сезона 2023/24.