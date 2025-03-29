«Минск-М» уступил «ЦСКА-Юниору» в молодёжной баскетбольной лиге

Баскетболисты резервного состава клуба «Минск» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата единой молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Дмитрия Колтунова второй раз за два дня принимали на своей арене сверстников из команды «ЦСКА-Юниор». К сожалению, обыграть фаворитов розыгрыша не получилось. На большой перерыв наши парни уходили в роли догоняющих.

В оставшееся время исправить ситуацию минчане не смогли, гости доминировали на паркете и праздновали убедительную победу со счетом 82:64. Самым результативным в составе отечественной дружины стал Данила Семенюк, в его активе 16 очков.