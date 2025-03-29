Прямой эфир

«Минск-М» уступил «ЦСКА-Юниору» в молодёжной баскетбольной лиге

29 марта 2025 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Баскетболисты резервного состава клуба «Минск» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата единой молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Дмитрия Колтунова второй раз за два дня принимали на своей арене сверстников из команды «ЦСКА-Юниор». К сожалению, обыграть фаворитов розыгрыша не получилось. На большой перерыв наши парни уходили в роли догоняющих.

В оставшееся время исправить ситуацию минчане не смогли, гости доминировали на паркете и праздновали убедительную победу со счетом 82:64. Самым результативным в составе отечественной дружины стал Данила Семенюк, в его активе 16 очков.

# Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
«Абботсфорд» с двумя белорусами в составе разгромил «Сан-Хосе»
29 марта 2025 18:28

«Абботсфорд» с двумя белорусами в составе разгромил «Сан-Хосе»

Минское «Динамо» выиграло второй поединок первого раунда плей-офф КХЛ против московского ЦСКА
29 марта 2025 12:02

Минское «Динамо» выиграло второй поединок первого раунда плей-офф КХЛ против московского ЦСКА

Женская команда Беларуси по биатлону стала бронзовым призёром эстафетной гонки на чемпионате России
29 марта 2025 11:57

Женская команда Беларуси по биатлону стала бронзовым призёром эстафетной гонки на чемпионате России