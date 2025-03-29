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«Абботсфорд» с двумя белорусами в составе разгромил «Сан-Хосе»

29 марта 2025 18:28
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Результативную игру демонстрируют отечественные исполнители в Американской хоккейной лиге. «Абботсфорд» с двумя белорусами в составе разгромил «Сан-Хосе» – 5:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ворота канадского клуба защищал Никита Толопило. Он провел на льду весь матч и отразил 38 бросков. Для голкипера это четвертая победа кряду. Коэффициент надежности нашего вратаря составляет 2,66 при проценте отраженных бросков 90,1. Кроме того, в составе победителей один результативный балл заработал Данила Климович. Он ассистировал партнеру по команде при первой шайбе своей дружины. Нападающий завершил поединок с показателем полезности +1.

«Калгари» Ильи Соловьева на выезде проиграл «Бейкерсфилду» – 2:8. Отечественный защитник отметился ассистом на четвертой минуте. Со старта сезона в его активе 26 очков при коэффициенте полезности +11.

# Хоккей

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