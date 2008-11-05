В Минске проходит матч между борисовским "БАТЭ" и питерским "Зенитом"

Встречу обслуживают французские арбитры. Напомним, накануне "БАТЭ" досрочно стал пятикратным чемпионом Беларуси и в целом, в этом сезоне удивил всех.

Под руководством молодого тренера Виктора Гончаренко команда прошла три раунда квалификации и впервые в истории белорусского футбола попала в число 32-х участников группового этапа Лиги чемпионов. Две ничьи с "Ювентусом" и "Зенитом" – заставили по-другому оценивать успехи молодой борисовской команды. Уже сейчас своими результатами "БАТЭ" убедил, что со всеми команда может играть практически на равных, даже не имея в составе мировых звезд. Сами футболисты поверили в себя и заставили в это поверить всех своих болельщиков.



В Минск прибыло более четырех тысяч питерских болельщиков. Из Санкт-Петербурга в белорусскую столицу прибыл спецпоезд с фанатами "Зенита". Состав сопровождал ОМОН и транспортная милиция. Также в Минск из России приехали десятки автомобилей и автобусов с поклонниками питерской дружины. Причем, далеко не у всех есть билеты на матч. Известно, что зенитовские фанаты "славятся" весьма буйным нравом, поэтому гостям будет уделено повышенное внимание.



Напомним, матч "БАТЭ" – "Зенит" начался в 21.30 по белорусскому времени. Пропускать болельщиков стали за 2,5 часа до начала игры. Возле стадиона ситуацию контролируют наружные службы с применением металлодетекторов и камер видеонаблюдения. Выпивших болельщиков на стадион не пускают. Большие сумки придется оставить в камере хранения.



В связи с проведением матча в районе стадиона "Динамо" вечером изменится движение транспорта. Это коснется улиц Ульяновской, Свердлова, Кирова с 9 до 10 вечера и по окончании матча до полного расхождения зрителей. Также будет запрещена парковка транспорта по указанным улицам в районе стадиона. ГАИ рекомендует болельщикам пользоваться услугами общественного транспорта либо использовать для стоянки машин площадку возле концертного зала "Минск", паркинг "Столица", улицы Маркса, Комсомольскую, Володарского, Октябрьскую и Белорусскую.