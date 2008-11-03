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В Минске пройдет международный турнир по спортивным танцам "Belarus Open-2008"

03 ноября 2008 14:51
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Он обещает стать одним из самых грандиозных в танцевальном мире. Около 500 пар из 32 стран мира – на состязание приедет рекордное количество участников. Кстати, больше станет и показательных выступлений. Не одна, как обычно, а две пары мировых звезд продемонстрируют свое мастерство на танцполе столичного Дворца спорта. Помимо профессиональных пар, зрители смогут оценить и молодых спортсменов. Впервые в Беларуси в рамках турнира состоится Чемпионат мира среди юниоров.

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