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У Борисовского БАТЭ – пятый Кубок в чемпионате Беларуси

01 ноября 2008 16:48
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Последние три года команда - неизменный лидер отечественного футбола. Несмотря на то, что до окончания первенства ещё два тура, победа над Жодинским «Торпедо» сделала БАТЭ недосягаемым для основных соперников. Серебро теперь оспорят минское «Динамо» и МТЗ РИПО. А очевидная для многих победа БАТЭ в чемпионате страны обещает стать для наших футболистов хорошим стимулом и в предстоящем матче Лиги чемпионов. Напомню, ответный поединок с питерским «Зенитом» пройдёт 5 ноября на столичном стадионе «Динамо».
# ФК БАТЭ

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