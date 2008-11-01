У Борисовского БАТЭ – пятый Кубок в чемпионате Беларуси

Последние три года команда - неизменный лидер отечественного футбола. Несмотря на то, что до окончания первенства ещё два тура, победа над Жодинским «Торпедо» сделала БАТЭ недосягаемым для основных соперников. Серебро теперь оспорят минское «Динамо» и МТЗ РИПО. А очевидная для многих победа БАТЭ в чемпионате страны обещает стать для наших футболистов хорошим стимулом и в предстоящем матче Лиги чемпионов. Напомню, ответный поединок с питерским «Зенитом» пройдёт 5 ноября на столичном стадионе «Динамо».