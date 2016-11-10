В Минске проходит Кубок Павлова

Новости Беларуси. В Минске проходит крупный теннисный турнир памяти экс-мэра Минска Михаила Павлова. За солидные призовые очки в личный рейтинг сражаются представители 17 стран, в том числе Беларуси. Увы, хозяева оказались чересчур гостеприимными. Никому из наших теннисистов выйти в третий круг не удалось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антураж Кубка Павлова мало выдает весомость и значимость турнира. На зрительских местах – сплошь участники и команды поддержки. А зря. Любители тенниса уж точно разочарованы не будут. Тут что ни матч – то буря эмоций. Биться ведь есть за что. Призовой фонд турнира составляет 25 тысяч долларов, что делает нынешний старт – одним из самых крупных в стране. И уж точно самым старым. В этом году он отмечает 20-тилетие. Под стать деньгам – и презентабельный подбор исполнителей. В Минск приехали сразу несколько игроков второй сотни мирового рейтинга.

В основной сетке, а это 32 лучшие спортсменки, были и 8 белорусок. Однако почти все они завершили борьбу в первом же круге. Дальше остальных продвинулась Екатерина Павленко. Но и она зачехлила ракетку после второго поединка. Тем не менее выступлением в Кубке Павлова наша теннисистка осталась довольна. На одном из первых в жизни профессиональном старте она заработала один балл в собственный рейтинг.

Впрочем, несмотря на вылет всех белорусок в одиночке, у хозяев есть шанс оказаться на пьедестале в паре.