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Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к матчам с Грецией и Болгарией

07 ноября 2016 16:13
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к своим заключительным матчам в этом году. Послезавтра «белакрылыя» проведут гостевой спарринг со сборной Греции, а затем в воскресенье померятся силами с командой Болгарии. Этот поединок будет носить официальный характер и пройдет в рамках квалификации к чемпионату мира-2018.

Главный тренер сборной Александр Хацкевич пригласил в команду одного дебютанта – это Юрий Кендыш из БАТЭ.

Юрий Кендыш, игрой сборной Беларуси по футболу:
С вызовом в сборную ничего не сравнится. Все поддерживают. В принципе, такая добрая, хорошая атмосфера. Много игроков здесь знаю, со многими встречался на футбольном поле, соперничали, со многими играл в одной команде. Поэтому такого сверхволнения нет.

Александр Хацкевич, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
По Кендышу сразу скажу, что вызван вместо Стаса Драгуна. Стас, если взять с сентября, практически не играл. А Юра играет практически во всех играх, позиция та же. Почему нет. У нас есть и товарищеская игра. В таких играх нужно смотреть даже на дальнейшую перспективу. Для этого есть и товарищеские игры, для тех ребят, которые вызываются в расположение сборной. Но все равно основная игра у нас в воскресенье.

На данный момент в своей отборочной группе к чемпионату мира-2018 сборная Беларуси занимает пятое место: в активе «белых крылаў» два набранных очка в трех матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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