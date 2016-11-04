Новый сезон Детско-юношеской баскетбольной лиги начался 3 ноября: за трофей борются 74 команды

Новости Беларуси. Начался новый сезон Детско-юношеской баскетбольной лиги. Юные укротители оранжевого мяча со всей страны определяют сильнейших 19 год подряд.

Турнир пройдет в несколько этапов, а финал намечен на весну 2017 года. В этом сезоне география соревнований заметно расширилась. За трофей борется рекордное количество команд – 74. Уже через два года некоторые из юных баскетболистов, возможно, представят Беларусь на европейском форуме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Мещеряков, заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола:

Задача № 1 – отыскать таланты. Через два года ребятам предстоит защищать честь страны на чемпионате Европы в сборной до 16 лет. Уже на данном этапе необходимо рассматривать как можно большее количество ребят. Детско-юношеская лига позволяет командам из областных центров, из периферии, из столицы заявиться в этот турнир, иметь конкретный календарь на целый год. Это находка для любого тренера.