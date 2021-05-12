В Минске продолжается отбор к ЧЕ-2021 по волейболу. У белорусок пока одна победа

Новости Беларуси. Две лучшие команды из группы выйдут в финальную часть чемпионата Европы – 2021 по волейболу, который примет четыре страны – Хорватию, Сербию, Болгарию и Румынию – с 18 августа по 4 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

12 мая в Минске завершился первый круг первого квалификационного раунда к европейскому форуму. В активе сборной Беларуси, которая выступает в группе А, пока победа над командой Эстонии. 12 мая подопечным Дениса Матвеева предстоит встреча с дружиной Швейцарии, которая 11 мая была сильнее прибалток.