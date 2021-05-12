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В Минске продолжается отбор к ЧЕ-2021 по волейболу. У белорусок пока одна победа

12 мая 2021 12:59
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Новости Беларуси. Две лучшие команды из группы выйдут в финальную часть чемпионата Европы – 2021 по волейболу, который примет четыре страны – Хорватию, Сербию, Болгарию и Румынию – с 18 августа по 4 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске продолжается отбор к ЧЕ-2021 по волейболу. У белорусок пока одна победа-1

12 мая в Минске завершился первый круг первого квалификационного раунда к европейскому форуму. В активе сборной Беларуси, которая выступает в группе А, пока победа над командой Эстонии. 12 мая подопечным Дениса Матвеева предстоит встреча с дружиной Швейцарии, которая 11 мая была сильнее прибалток.

В Минске продолжается отбор к ЧЕ-2021 по волейболу. У белорусок пока одна победа-4

Поединок Беларуси и Швейцарии начнется в 18:00 на площадке «Чижовка-Арены».

# Волейбол # Денис Матвеев # Фотофакт

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