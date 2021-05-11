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Квалификация ЧЕ-2021. Волейболистки Швейцарии обыграли команду Эстонии

11 мая 2021 19:19
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Новости Беларуси. В минской «Чижовка-Арене» продолжается квалификация на женский чемпионат Европы по волейболу. 11 мая в рамках группы A Швейцария сыграла с Эстонией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Квалификация ЧЕ-2021. Волейболистки Швейцарии обыграли команду Эстонии-1

Первый сет неожиданно легко забрали девушки из Прибалтики. Но «альпийки» взяли себя в руки и две последующие партии оставили за собой. Однако эстонкам удалось зацепиться и перевести встречу в решающий пятый сет, в котором все же сильнее были швейцарки. 10 мая сборная Беларуси также оказалась сильнее эстонок. 12 мая наши девушки встретятся именно со Швейцарией.

Квалификация ЧЕ-2021. Волейболистки Швейцарии обыграли команду Эстонии-4

Отметим, отборочный турнир проходит в два круга. В финальную стадию Евро-2021 выйдут две лучшие команды из трех.

# Волейбол # Фотофакт

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