НХЛ. Егор Шарангович за 54 матча в 2021 году набрал 30 очков, забросив 16 шайб

В Национальной хоккейной лиге известны все участники плей-офф. Последней командой, обеспечившей себе билет в нокаут-раунд, стал «Монреаль», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В предпоследнем матче регулярки «Канадиенс» в овертайме проиграли «Эдмонтону» – 3:4, но набранное очко позволило «Хабс» стать недосягаемым для «Калгари». Соперник «Монреаля» по плей-офф определится чуть позднее, а вот в двух других дивизионах пары первого раунда уже известны.