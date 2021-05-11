НХЛ. Егор Шарангович за 54 матча в 2021 году набрал 30 очков, забросив 16 шайб

В Национальной хоккейной лиге известны все участники плей-офф. Последней командой, обеспечившей себе билет в нокаут-раунд, стал «Монреаль», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В предпоследнем матче регулярки «Канадиенс» в овертайме проиграли «Эдмонтону» – 3:4, но набранное очко позволило «Хабс» стать недосягаемым для «Калгари». Соперник «Монреаля» по плей-офф определится чуть позднее, а вот в двух других дивизионах пары первого раунда уже известны.
В центральном между собой сойдутся «Тампа-Бэй» и «Флорида», а «Каролина» сразится с «Нэшвиллом». Кроме того, мы увидим противостояние «Питтсбурга» и «Айлендерс», а также дуэль «Вашингтона» с «Бостоном».
Отметим, еще одна команда этого дивизиона – «Нью-Джерси» – свой сезон уже завершила. В последней игре чемпионата «дьяволы» проиграли «Филадельфии» – 2:4, а наш Егор Шарангович заработал ассистентский балл. Всего же за 54 матча в НХЛ в 2021 году белорус набрал 30 очков, забросив 16 шайб и отдав 14 передач.