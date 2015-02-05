ХК «Динамо-Минск»: почему выездная серия заставила понервничать перед плей-офф и как минчане вернули веру в светлое будущее

Новости Беларуси. Минское «Динамо» на минорной ноте завершило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ. В четырех встречах кряду «зубры» потерпели поражения, поставив под сомнение перспективы занять пятое место в западной конференции. Минчане вернулись домой и 3 февраля вечером провели, наконец, игру на своей площадке против загребского «Медвещака».

Возвращение в родные пенаты оказало на минский клуб живительный победный эффект. Нет, о кризисе в игре «Динамо» говорить, наверное было, бы преждевременно – во всех четырех проигранных встречах «зубры» выглядели не хуже соперников.

Просто не в пользу минчан сказались какие-то хоккейные мелочи. Вернувшись домой, «зубры» обернули эти самые мелочи в свою пользу.

Взять хоть первую шайбу «Динамо». Она попала в цель после мощного броска Бэйлена и двух счастливых рикошетов: сперва – от бортика, затем – от конька вратаря.

Затем свою первую шайбу в этой игре провел Степанов, чей гол судьи долго разглядывли на видеоповторе и в итоге засчитали.

Тот же Степанов в третьем периоде стал героем встречи, когда «зубры» за каких-то пять минут пропустили дважды и заставили занервничать даже своих преданных поклонников.

Шайба белорусского форварда принесла такую нужную «Динамо» победу – 3:2. И, хочется верить, вселила в команду уверенность.

Впереди еще три кряду домашних игры, виктории в которых помогут закрепиться на пятом месте в конференции, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Андрей Степанов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Я думаю, любой нападающий рад, когда забивает. Конечно, очень рад, тем более, что эти голы помогли команде победить. Второй гол они забили, где-то повезло, отскочила удачно, они добили. Плюс они неплохо играют, хорошая команда, обученная. Счет 0:2 был настолько скользкий, что все прекрасно понимали, что самое интересное будет в конце.