В Минске началась международная научно-практическая конференция «Спорт. Медицина. Наука»

В Минске началась двухдневная международная научно-практическая конференция «Спорт. Медицина. Наука». Обменяться опытом и поделиться последними наработками собрались представители Китая, Египта, России и других стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Республиканский научно-практический центр спорта в этом году отмечает первый юбилей. 10 лет назад было принято решение о слиянии отраслевых науки и медицины под одну крышу. Сложно точно посчитать, какому количеству атлетов за это время помогли сотрудники. Лучшие были отмечены специальными грамотами и дипломами. Представители НОКа, Минспорта и федераций не скупились на комплименты. Как правильно заметили участники конференции, побеждает не тот, кто много тренировался, а тот, кто быстрее и лучше восстановился.

Дмитрий Догваленок, вице-президент Национального олимпийского комитета: Сейчас новые технологии фармакологического обеспечения, поддержание спортсмена на пике формы, чтобы он максимально мог сохраниться для того, что выступить на основных соревнованиях.

Ирина Малеваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:

На сегодняшний день наш центр – это единственное в стране учреждение, обеспечивающее высококвалифицированное специализированное медицинско-научное сопровождение всей спортивной подготовки. В контингенте почти 37 тысяч спортсменов и ветеранов спорта.

Центр имеет в распоряжении самое современное оборудование. Только находясь в авангарде мировой науки и медицины можно конкурировать с атлетами из других стран на соревновательных площадках.