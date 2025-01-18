Антон Смольский выиграл золотую медаль в гонке преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону

Антон Смольский выиграл золотую медаль в гонке преследования на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону. Таким образом, он разменял второе место по итогам спринта на высшую ступень пьедестала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовый городок лидер Национальной команды покинул вторым. Отставание от россиянина Даниила Серохвостова составляло 6 секунд. На лежку спортсмены прибежали синхронно. Но белорус допустил на один промах больше. Тем не менее ногами Смольский сумел компенсировать неточность. Развязка пасьюта наступила на заключительной стойке. Обладатель желтого бипа промазал единожды, соперники ошибались больше. В итоге финишировал наш стреляющий лыжник в гордом одиночестве и с национальным флагом. Ближайшему конкуренту Антон привез более 17-ти секунд.

Утром самых метких и быстрых в пасьюте выявляли девушки. Анна Сола, как и днем ранее, стала обладательницей бронзы. В пассиве – три незакрытые мишени. Таким образом, по итогам двух дней соревнований у белорусов 5 наград. Этап Кубка содружества завершится 19 января. В расписании – масс-старты.