Хоккеисты минского «Динамо» сыграли два матча в формате 3х3 на чемпионате КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» продолжают свое выступление в чемпионате КХЛ в формате 3х3. 18 января наша дружина сначала порадовала болельщиков победой, а затем потерпела поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче дня подопечные Павла Перепехина уверенно справились с «Барысом» – 4:1. Дубли в составе «зубров» оформили Павел Денисов и Вячеслав Лисичкин. Во втором противостоянии игрового дня минчане не сумели остановить грозный «Металлург».

Магнитогорцы обеспечили себе задел в три шайбы уже в стартовом отрезке. Во втором периоде на одно взятие ворот в исполнении российской дружины наши парни ответили дважды. Отличились все тот же Денисов и Назар Анисимов. На старте заключительной трети Максим Захаров сократил отставание до минимума. Однако и у соперников нашелся ответ. Они в итоге и праздновали победу – 5:3.