Прямой эфир

Хоккеисты минского «Динамо» сыграли два матча в формате 3х3 на чемпионате КХЛ

18 января 2025 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хоккеисты минского «Динамо» продолжают свое выступление в чемпионате КХЛ в формате 3х3. 18 января наша дружина сначала порадовала болельщиков победой, а затем потерпела поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче дня подопечные Павла Перепехина уверенно справились с «Барысом» – 4:1. Дубли в составе «зубров» оформили Павел Денисов и Вячеслав Лисичкин. Во втором противостоянии игрового дня минчане не сумели остановить грозный «Металлург». 

Магнитогорцы обеспечили себе задел в три шайбы уже в стартовом отрезке. Во втором периоде на одно взятие ворот в исполнении российской дружины наши парни ответили дважды. Отличились все тот же Денисов и Назар Анисимов. На старте заключительной трети Максим Захаров сократил отставание до минимума. Однако и у соперников нашелся ответ. Они в итоге и праздновали победу – 5:3. 

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Атлант» в матче МХЛ
18 января 2025 10:45

Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Атлант» в матче МХЛ

Анна Сола выиграла вторую медаль на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону
18 января 2025 10:45

Анна Сола выиграла вторую медаль на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону

На «Чижовка-Арене» стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию
17 января 2025 20:11

На «Чижовка-Арене» стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию