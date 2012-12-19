Стипендиатами Президентского спортивного клуба в Беларуси вручили именные свидетельства

Новости Беларуси. Стипендиатами Президентского спортивного клуба в Беларуси в будущем году станут 211 молодых спортсменов и тренеров. Наград удостоены представители 32 видов спорта: от фристайла до шахмат. Сегодня им торжественно вручили именные свидетельства.

В этом году стипендиаты завоевали 110 наград, в том числе 25 золотых. На Олимпийских играх в Лондоне на старты вышли 39 спортсменов, которые в разные годы являлись стипендиатами Президентского спортивного клуба. Из 12 медалей они выиграли четыре. Успешными стали также выступления на Паралимпиаде.

За 7 лет именные свидетельства получили более полутысячи человек. Выплата стипендий спортсменам и тренерам — один из масштабных проектов Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Главное условие для успешной реализации проекта - это высокие результаты молодых перспективных спортсменов и тренеров-преподавателей Республики Беларусь на международной арене. Вы вновь не подвели, нам было что оценивать и было из кого выбирать, значит у белорусского спорта хороший резерв и, уверен, яркое будущее. Вы достойно представляли свою страну на крупнейших международных стартах и по праву можете рассчитывать на поддержку. Мы же вправе рассчитывать на дальнейший рост вашего мастерства и новые значимые победы.

Евгения Ткаченко и Юлий Гулицкий, фигуристы, чемпионы юношеских Олимпийских игр:

Мы становимся стипендиатами Президентского спортивного клуба впервые, это очень приятно носить такой титул. Стипендия позволит нам выезжать на различные старты, сборы, потратить средства на необходимую форму, костюмы, тем самым это позволит чаще выезжать и улучшать результаты свои.