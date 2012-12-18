Александра Герасименя вернулась в Минск с золотой медалью

Новости Беларуси. С золотой медалью Чемпионата мира по плаванию на короткой воде вернулась сегодня из Стамбула Александра Герасименя. «Золотая рыбка» превзошла соперниц на дистанции 50 м вольным стилем и установила новый национальный рекорд.

Медаль Александры Герасимени оказалась единственной в копилке сборной Беларуси на этом турнире. Как призналась чемпионка, в Минске она проведет всего несколько дней, затем - последний в этом сезоне старт и долгожданный отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Герасименя, чемпионка мира по плаванию:

Была готова, что, вполне возможно, я буду первой и на «мире». К сожалению, моя соперница олимпийская не приехала, но я думаю, что я бы и с ней бы смогла побороться. Очень поздно начинались соревнования, и утром я прекрасно высыпалась, хорошо кушала, днем также был большой перерыв между соревнованиями, поэтому я, наверное, так не высыпалась даже во время отпуска.