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Анна Терех показала лучший результат в гонке по очкам на чемпионате России по велоспорту на треке

08 января 2025 18:40
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В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по велоспорту на треке. Участие в нем принимают и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Терех показала лучший результат в гонке по очкам на чемпионате России по велоспорту на треке-1

В среду лучший результат в гонке по очкам показала велосипедистка клуба «Минск» Анна Терех. В борьбе за первенство она обошла спортсменок из Санкт-Петербурга Валерию Валгонен и Аглаю Кокареву. Замкнула десятку сильнейших еще одна белоруска Валерия Степанец.

# Анна Терех # Велоспорт

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