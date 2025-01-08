Анна Терех показала лучший результат в гонке по очкам на чемпионате России по велоспорту на треке

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по велоспорту на треке. Участие в нем принимают и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В среду лучший результат в гонке по очкам показала велосипедистка клуба «Минск» Анна Терех. В борьбе за первенство она обошла спортсменок из Санкт-Петербурга Валерию Валгонен и Аглаю Кокареву. Замкнула десятку сильнейших еще одна белоруска Валерия Степанец.