Ирина Шиманович выиграла квалификацию на турнире во Франции

Ирина Шиманович выиграла квалификацию на теннисном турнире категории 125 во Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающем матче отборочного турнира она заставила зачехлить ракетку местную спортсменку Диану Мартынов. Несмотря на колоссальную разницу в рейтинге, а соперниц разделяют более трех сотен позиций, отечественной теннисистке пришлось постараться. Результат – 6:2, 7:5.