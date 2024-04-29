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Юношеская сборная Беларуси по футболу стала победителем турнира развития УЕФА

29 апреля 2024 18:51
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Юношеская сборная Беларуси по футболу стала победителем турнира развития УЕФА. Соревнования с участием четырех команд завершились накануне в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юношеская сборная Беларуси по футболу стала победителем турнира развития УЕФА-1

Перед заключительным игровым днем стопроцентный результат был у нашей дружины и Узбекистана. Именно они в очном поединке и определили чемпиона. Матч проходил под диктовку белорусских футболистов. Они активнее действовали в атаке и были надежнее в обороне. Итог – 2:0. Ранее наш коллектив разгромил сверстников из Азербайджана – 4:0 – и Таджикистана – 5:1.

Юношеская сборная Беларуси по футболу стала победителем турнира развития УЕФА-3

Валерий Апанас, главный тренер юношеской сборной по футболу (U-16):
Ребята молодцы, выложились полностью. Старались играть с точки зрения давления, прессинговали. Можно сказать. Идеальный матч не получился, но все-таки у нас было преимущество на одного человека. Мы не смогли им воспользоваться, играть в контроль мяча. Но довели игру до победы, ребята молодцы. Для нас это прежде всего международный опыт, мы с разными стилями столкнулись, с разными системами игры, я думаю, это в плюс нашей команде, которая готовится к отборочному раунду чемпионата Европы.

Юношеская сборная Беларуси по футболу стала победителем турнира развития УЕФА-5

Ян Приемко, нападающий сборной Беларуси по футболу (U-16):
Первый тайм был сложный, когда играли в равных составах. После удаления стало легче, и мы перехватили инициативу. Мог, конечно, сыграть лучше, но очень доволен, что выиграли турнир, забил во всех трех матчах. Этому рад.

Турниры развития проводятся с 2012 года. Сейчас в соревнованиях участвуют юноши и девушки из всех 55 национальных футбольных ассоциаций, входящих в состав УЕФА.

# Футбол

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