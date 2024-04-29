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Гандболистки «Городничанки» и «Берестья» вышли в полуфинал ЧБ

29 апреля 2024 13:59
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«Городничанка» и «Берестье» вышли в полуфинал женского чемпионата Беларуси по гандболу. Коллектив из Гродно и во второй встрече одной четвертой был сильнее «Витебчанки» – 34:24, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболистки «Городничанки» и «Берестья» вышли в полуфинал ЧБ-1

А «Берестье» отправил отдыхать «Березину» – 33:27 и 2:0 в серии. Таким образом, в полуфиналах померятся силами «БНТУ-БелАЗ» с «Городничанкой», а действующий обладатель золота «Гомель» проэкзаменует «Берестье».

# Гандбол

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