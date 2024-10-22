В Лиде прошёл республиканский турнир по волейболу Special Olympics

Общественным объединением при поддержке Президентского спортивного клуба проводятся различные соревнования по игровым и индивидуальным видам спорта, а также специальные тренировки. На этот раз сильнейших определяли волейболисты. Всего семь команд, которые были разделены на два дивизиона. Но, как правило, победа здесь не главное. Спортсмены Special Olympics имеют возможность не только проверить свои силы, но и открыть для себя новые уголки нашей страны.

Лариса Таболина, исполнительный директор Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс»:

Ежегодно в рамках сотрудничества с Президентским спортивным клубом мы открываем один новый вид спорта. И сегодня это волейбол. Почему именно Лида? Лида выбрана неслучайно. Здесь мы проводим далеко не первые соревнования. Здесь уже был турнир по настольному теннису, по футболу, по баскетболу. И сегодня это волейбол. Это уютный, красивый белорусский город. И проводя свои соревнования, мы стараемся не только развивать спортивные возможности наших спортсменов, мы стараемся знакомить их с разными уголками нашей родной Беларуси. А город Лида как нельзя лучше подходит для этих целей.

Традиционно все участники соревнований получили памятные призы и подарки от организаторов.