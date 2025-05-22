Рубио: США не дали Украине военных гарантий в рамках сделки по недрам

США не предоставляли Украине военных гарантий в рамках сделки по минеральным ресурсам, заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что военная помощь Киеву будет проверена на предмет нецелевого расходования и что конфликт требует дипломатического решения.

17 апреля стороны заключили меморандум о взаимодействии в сфере добычи ресурсов, а 30 апреля – договор о создании инвестиционного фонда для поддержания украинской экономики. 8 мая Рада ратифицировала документ, позже его утвердил лидер Украины Владимир Зеленский.