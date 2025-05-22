WSJ: Трамп отклонил предложение ЕС о «безусловном» прекращении огня в Украине

Президент Штатов Дональд Трамп отклонил предложение ЕС о «безусловном» прекращении огня на переговорах по Украине в Ватикане, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Во время телефонного звонка с европейскими лидерами, включая Зеленского, Макрона и фон дер Ляйен, Трамп не согласился с идеей безоговорочного перемирия, сказав, что ему «не нравится» этот термин.

Хотя Трамп назвал свой разговор с Путиным в соцсети Truth Social «очень продуктивным» и дал намек на предстоящие переговоры, он не стал подтверждать активное участие США в Ватиканском процессе 19 мая, хотя накануне обсуждал отправку делегации.

При этом точка зрения Трампа на то, что Путин считает, что он движется к победе, противоречит публичным заявлениям о готовности России к миру.