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WSJ: Трамп отклонил предложение ЕС о «безусловном» прекращении огня в Украине

22 мая 2025 08:53
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WSJ: Трамп отклонил предложение ЕС о «безусловном» прекращении огня в Украине-0

Президент Штатов Дональд Трамп отклонил предложение ЕС о «безусловном» прекращении огня на переговорах по Украине в Ватикане, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Во время телефонного звонка с европейскими лидерами, включая Зеленского, Макрона и фон дер Ляйен, Трамп не согласился с идеей безоговорочного перемирия, сказав, что ему «не нравится» этот термин.

Хотя Трамп назвал свой разговор с Путиным в соцсети Truth Social «очень продуктивным» и дал намек на предстоящие переговоры, он не стал подтверждать активное участие США в Ватиканском процессе 19 мая, хотя накануне обсуждал отправку делегации.

При этом точка зрения Трампа на то, что Путин считает, что он движется к победе, противоречит публичным заявлениям о готовности России к миру.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

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